Der VFC Plauen hatte am Samstag kein Glück und ergab sich in der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost-Partie gegen den SV Babelsberg 03 U19 mit 1:4 (0:1).

Plauen/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Norman Zschach. Der Trainer von Plauen musste seine Mannschaft bei einer 1:4 (0:1)-Niederlage gegen Babelsberg beobachten.

Mirac Sanci traf für den SV Babelsberg 03 U19 in Minute 22 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Das Gegentor konnten die Plauener in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Elias Burdusudis den Ball ins Netz.

1:1 im Duell zwischen VFC Plauen und SV Babelsberg 03 U19 – 54. Minute

Dominic Wischnat Mejia traf für Babelsberg in Minute 65 und Berkay Uysal in Minute 75. Spielstand 3:1 für den SV Babelsberg 03 U19.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2024, 12.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 5

In den letzten Minuten versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal neue Impulse zu setzen. Maximilian Schulz kam rein für David Langer und Oskar Tiepner für Marlon Tauscher. Auf der Gastseite sprangen Jannes Holm für Amadeus Ebel und Dmytro Chornenkyi für Destiny Agbai ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

Am Ende der Partie sollte es dem SV Babelsberg 03 U19 noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Adeeb Yonan Matti den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 1:4 ausbaute (90.+3). Damit war der Sieg der Potsdamer entschieden. Der VFC Plauen rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – SV Babelsberg 03 U19

VFC Plauen: Nahrendorf – Petzold, T. Schulz, Liebig (85. Richter), Wunderlich, Koumpous (39. Langer), Tauscher (85. Tiepner), Krantz, Ibisevic (15. Burdusudis), (70. Walzel), Plank

SV Babelsberg 03 U19: Nernheim – Agbai (80. Chornenkyi), Ebel (80. Holm), Grundmann, Perovic, Wiegand, Droste, Sanci (60. Wöll), Willert (60. Wischnat Mejia), Uysal (85. Matti), Salaske (85. Riemann)

Tore: 0:1 Mirac Sanci (22.), 1:1 Elias Burdusudis (54.), 1:2 Dominic Wischnat Mejia (65.), 1:3 Berkay Uysal (75.), 1:4 Adeeb Yonan Matti (90.+3); Schiedsrichter: Benjamin Strebinger (Schleusingen); Assistenten: Luis-Cedric Teyral, Philip Bürger-Schoenemann; Zuschauer: 40