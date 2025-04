Ein 1:1 (1:0)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SFC Stern 1 und FC Mecklenburg Schwerin U19 am 18. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost.

Berlin/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von SFC Stern 1 und FC Mecklenburg Schwerin U19 ist gleichauf geendet.

Esdras Valenzuela Chmieleski (SFC Stern 1) netzte 20 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.04.2025, 11.30 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 18

SFC Stern 1 und FC Mecklenburg Schwerin U19 – 1:1 in Minute 64

Kurz nach der Pause musste der Schiedsrichter intervenieren. Die SFC Stern 1 steckten zweimal Gelb ein. Der FC Mecklenburg Schwerin U19 hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Henry Ströh.

In Minute 64 fiel das letzte Tor der Partie. 19 Minuten nach der Pause gelang es Elias Finn Szulczyk, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Schweriner zu erreichen (64.). In Spielminute 69 handelten sich die SFC Stern 1 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SFC Stern 1 – FC Mecklenburg Schwerin U19

SFC Stern 1: Sevim – Özkaya, Wanyama (90. Bassey), Gefrörer, Wolf, Valenzuela Chmieleski (75. Uhlmann), Aydin, El Khanji (58. Pantos), Zimpel, Ungu (58. Gritli), Alhasan (75. Garbulowski)

FC Mecklenburg Schwerin U19: Schulz – Schäfer (79. Domres), Zellmann, Henke (46. Fuchs), Hartig, Jaap, Müller (79. Bilson), Szulczyk, Shalabai, Röpke, Pischel (46. Elgezawy)

Tore: 1:0 Esdras Valenzuela Chmieleski (20.), 1:1 Elias Finn Szulczyk (64.); Schiedsrichter: Leander Dietz (Berlin); Assistenten: Philipp Stolze, Deniz Aylin Stankovski; Zuschauer: 50