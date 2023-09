Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Köthen/MZ - Unweit dreier neugierig in die Runde schauender Alpakas überkam es Franziska Hildebrand am Samstagmittag auf einmal. Diesem herzhaften Lachen über die Tierpatenschaft für eine Schnee-Eule, die die einstige Biathlon-Weltmeisterin gerade von ihrem Fanclub geschenkt bekommen hatte, folgten Tränen. Es waren einerseits welche der Freude über die Herzlichkeit, die ihr von ihren Anhängerinnen und Anhängern einmal mehr entgegenschlug: „Diese Gruppe ist einfach nur toll.“ Andererseits aber auch solche der Gewissheit, dass an diesem Wochenende etwas zu Ende gehen würde, was die 36-Jährige über ein Jahrzehnt begleitet hat. „Das Ganze hat etwas Endgültiges“, sollte sie später sagen.