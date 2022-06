Zu wenige Zuschauer: Dessau-Roßlauer HV verliert gerade mit jedem Heimspiel Geld

Dessau/MZ - Es gab am Freitagabend im Zweitliga-Handballspiel zwischen Dessau-Roßlau und Coburg einige Momente, in denen es sich in der Anhalt-Arena wie früher angefühlt hat. Zweimal hatte sich der DRHV gegen den Bundesliga-Absteiger nach fünf Treffern Rückstand zurückgekämpft und trotz der 28:30-Niederlage am Ende eindrucksvoll gezeigt, dass er nach zuvor drei Niederlagen in Folge und schlechten Auftritten in den Heimspielen gegen Essen und Großwallstadt lebt.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<