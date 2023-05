Das ist ein Rückschlag im Aufstiegskampf. Zweitligist Dessau-Roßlauer HV verliert am Sonnabend in eigener Halle das Spitzenspiel gegen TuS N-Lübbecke mit 28:32 (13:15). Warum sich die Gastgeber schwer taten.

Die DRHV-Werfer wie Timo Löser (blaues Trikot) hatten am Samstagabend gegen die robusten Abwehrspieler des TuS N-Lübbecke einen schweren Stand.

Dessau/MZ - Die blutige Nase von Vincent Sohmann, die sich der DRHV-Mannschaftskapitän kurz vor dem Ende der Zweitliga-Partie der Dessau-Roßlauer Handballer gegen TuS Nettelstedt-Lübbecke im Kampf um den Ball am gegnerischen Torraum zugezogen hatte, ist vielleicht exemplarisch für die Begegnung am Samstagabend in der Anhalt-Arena.