Der Dessau-Roßlauer HV unterliegt am Freitagabend in der zweiten Bundesliga auswärts bei Eintracht Hagen 25:28. Wie DRHV-Coach Uwe Jungandreas die Niederlage analysiert.

Zu viele eigene Fehler - Warum der DRHV das Auswärtsspiel in Hagen verloren hat

Enttäuschte Gesichter auf der Bank des DRHV in der Krollmann-Arena Hagen.

Dessau/MZ - Handball-Zweitligist Dessau-Roßlauer HV hat sein erstes Auswärtsspiel in diesem Jahr verloren. Am Freitagabend kassierte die Sieben von Trainer Uwe Jungandreas beim VfL Eintracht Hagen mit 25:28 (12:16) ihre fünfte Saisonniederlage. Damit rutschen die Zweitliga-Handballer aus Dessau-Roßlau mit 29:13-Punkten auf den vierten Tabellenrang in der 2. Handball-Bundesliga.