Der Dessau-Roßlauer HV gewinnt in der Liga beim VfL Lübeck-Schwartau trotz Personalsorgen mit 39:34 (19:18). Am Dienstag folgt eine schwere Heimaufgabe im DHB-Pokal.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau - Grund zum Jubeln hatten am Wochenende die Zweitliga-Handballer des Dessau-Roßlauer HV. Ihnen ist eine Überraschung gelungen. Trotz erheblicher Personalsorgen haben sie das Auswärtsspiel am Freitagabend beim VfL Lübeck-Schwartau mit 39:34 (19:18) gewonnen. „Zaubern kann ich nicht, aber in schwierigen Situationen ergibt sich halt manches“, erklärte DRHV-Trainer Uwe Jungandreas. „Ein paar Dinge waren vorbereitet, andere haben sich aus dem Spiel heraus entwickelt.“ Als Beispiel nannte der DRHV-Coach den Einsatz von Carl-Phillip Haake im rechten Rückraum. „Das war nicht einfach, aber er hat seine Aufgaben gut gelöst“, so Jungandreas.