Weltmeister ist beeindruckt - DRHV besiegt Nettelstedt und zieht in dritte Pokalrunde ein

Dessau/MZ - Als Rutger Ten Velde am Mittwochabend nach etwas mehr als 57 Minuten mutterseelenallein auf Philip Ambrosius zulief, war es für einen Moment ganz still in der Anhalt-Arena. Mit 32:29 lag der DRHV in der zweiten DHB-Pokalrunde im Duell der Handball-Zweitligisten gegen den TuS N-Lübbecke in Führung, als es bei einem Konter der Gäste zum Duell zwischen dem niederländischen Linksaußen und Dessau-Roßlaus Torhüter kam.

Einen Augenblick später stand der Sieger fest: Ambrosius parierte Ten Veldes Wurf, indem er sein linkes Bein ganz weit nach oben riss, und raubte Bundesliga-Absteiger Nettelstedt damit die letzte Möglichkeit, noch einmal gefährlich heranzukommen. „Dann hätte Dessau erstmal die Nerven behalten müssen“, sagte Gästetrainer Michael Haaß zwar. Aber der Konjunktiv ist auch das Signum des Verlierers. Der DRHV zog letztlich mit einem 34:30-Sieg in die dritte Pokalrunde ein.

Haaß, 2007 Weltmeister mit Deutschland, zeigte sich auf der Pressekonferenz im Anschluss beeindruckt von dem, was Dessau-Roßlau zuvor 60 Minuten abgeliefert hatte. „Wir hatten Probleme mit dem krassen Tempospiel“, sagte er. Und: „Wenn man in der ersten Halbzeit 19 Tore gegen unsere Abwehr wirft, von der wir denken, dass es unser Prunkstück ist, müssen wir nicht darüber reden, ob das verdient ist.“

Der DRHV hat gegen den Erstliga-Absteiger von Beginn an eine starke Partie gezeigt. In den ersten Minuten hat er in der Defensive gut gestanden und offensiv Spielfreude und das mittlerweile ligaweit gefürchtete Tempo an den Tag gelegt. Nach zehn Minuten lagen die Gastgeber mit 6:2 in Führung. Danach konnte man aber sehen, dass Tu N-Lübbecke eine der potenziell besten Mannschaften der zweiten Liga ist. Die Gäste um Trainer Haaß kamen Stück für Stück heran und konnten in der 22. Minute zum ersten Mal wieder zum 13:13 ausgleichen. In die Pause ging es beim Stand von 19:17 für Dessau-Roßlau.

Nach dem Seitenwechsel stellte der DRHV dann aber die Weichen in Richtung Sieg - und zwar dank der starken Deckung, die in den ersten 18 Minuten der zweiten Halbzeit nur fünf Gegentore zugelassen hatte (29:22). „Die Abwehr stand in dieser Zeit hervorragend“, meinte Cheftrainer Uwe Jungandreas, der viel durchrotierte und dessen ganzer Kader Anteil am Sieg hatte. „Das war eine schöne Sache heute.“

DRHV: Patzwaldt, Ambrosius; Löser (7), Hrstka (4), Haake (1), Gempp (2), Sohmann (8/4), Misovych (1), Schmidt (1), Haeske (1), Gliese (4), Bones, Emanuel (5), Leu