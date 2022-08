Handball-2.Liga Vier Jahre nach Abschied in Dessau - Kreisläufer wagt Neustart bei der HG 85 Köthen

Bis 2017 hat Sebastian Donath in der ersten Mannschaft des DRHV in der dritten und zweiten Liga gespielt, dann hat er aus beruflichen Gründen einen Schritt zurück in die Reserve gemacht, die 2018 jedoch aufgelöst wurde. Nun will er noch einmal angreifen.