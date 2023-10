Vor dem Heimspiel gegen Bayer Dormagen hat Handball-Zweitligist Dessau-Roßlauer HV auf die anhaltende Verletztenmisere in seinen Reihen reagiert.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau - Zurück in den Ligaalltag heißt es für Handball-Zweitligist Dessau-Roßlauer HV nach dem Pokalhighlight am Dienstagabend mit einer überragenden Leistung gegen den Tabellenführer der 1. Bundesliga, den MT Melsungen. Erst in der Schlussphase der Partie machte der Favorit den Einzug ins Achtelfinale des Wettbewerbs perfekt und setzte sich noch mit 31:28 durch. Über weite Strecken der Partie lagen die Biber vorn. Viel Lob bekam der Handball-Zweitligist für seinen engagierten Auftritt.