Vertragspoker im Abstiegskampf - Zukunft von sieben Spielern des DRHV ist noch ungeklärt

Dessau/MZ - Der Januar war in den letzten Jahren so etwas wie der Wonnemonat in den personellen Planungen des Dessau-Roßlauer HV. In den Tagen nach dem Jahreswechsel, wenn der Spielbetrieb in der 2. Handball-Bundesliga aufgrund von WM oder EM traditionell ruht, hat der Verein stets die letzten Weichen mit dem aktuellen Kader gestellt, um im Februar und März mit potenziellen Neuen in Gespräche zu gehen. 2022 wird sich das aber ändern: Nach MZ-Informationen sind zwar weitere Gespräche geplant, Entscheidungen aber noch nicht.