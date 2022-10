Trainer setzt auf Frische vor Rhythmus - DRHV-Spieler bekommen am Wochenende frei

Dessau/MZ - Krank, weiterhin verletzt, oder im Namen des Heimatlandes unterwegs - so lässt sich die Personalsituation des Dessau-Roßlauer HV in den zurückliegenden Tagen nach dem starken 30:27-Heimsieg samt Sprung auf Tabellenplatz vier im Zweitliga-Spitzenspiel gegen den TV Großwallstadt in Kürze umschreiben.