Stehende Ovationen - DRHV verpasst Sensation gegen Erstligist Hannover nur knapp

Dessau/MZ - Viel hat nicht gefehlt: Mit 27:29 hat der Dessau-Roßlauer HV am Donnerstagabend das Achtelfinale im DHB-Pokal gegen den TSV Hannover-Burgdorf verloren. Dabei hat der Handball-Zweitligist dem Tabellensechsten der Bundesliga aber einen großen Kampf geliefert. Die MZ erzählt die Chronik eines besonderen Tages nach: 13.43 Uhr: Sebastian Glock ist schon im Pokalfieber. Der Manager des DRHV teilt in den Sozialen Medien ein Video aus der leeren Anhalt-Arena. „Die Ruhe vor dem Sturm“, schreibt Glock. 17.30 Uhr: Der Bundesligist aus Hannover kommt an der Anhalt-Arena an. Zeitgleich treffen sich auch die Gastgeber. 18 Uhr: Eine halbe Stunde, nachdem die Spieler des DRHV in der Halle angekommen sind, gibt es noch eine Stärkung: Kaffee und Snacks im Besprechungsraum. 18.12 Uhr: Noch über eine Stunde bis zum Anpfiff, der Parkplatz ist aber schon voll. Vor der Arena tummeln sich viele Menschen.18:15 Uhr: Die Spieler beider Teams sind in der Halle. Einige aktivieren sich mit einer Runde Fußball, andere tauschen sich mit alten Kollegen aus. 18.24 Uhr: Glock tigert unaufhörlich durch die Halle und hat ständig das Handy in der Hand. An diesem speziellen Abend hat der Manager keine Ruhepause. 18.33 Uhr: Die Spieler gehen zur Besprechung in die Kabine. 18:42 Uhr: Flügelflitzer Yannick Pust kommt als erster Dessau-Roßlauer wieder raus. Der Rest des Teams folgt, auch die Gäste. 18.49 Uhr: Beide Mannschaften starten zeitgleich die Erwärmung. 19.11 Uhr: Die Arena ist jetzt schon voller, als zu manchem Zweitligaspiel. Am Ende werden 2.506 Zuschauerinnen und Zuschauer das Spiel verfolgen. „Es war Wahnsinn, was hier von den Rängen kam“, sagte Hannovers Trainer Christian Prokop später. 19.26 Uhr: Nach Hannover-Burgdorf läuft auch der DRHV ein. Die Fans empfangen die Mannschaft mit einem Spruchband und einer Choreografie. 19.31 Uhr: Ein Dessauer wirft das erste Tor des Spiels: Allerdings ist es Hannovers Top-Talent Renars Uscins, der in der Bauhausstadt groß geworden ist. 19.40 Uhr: Die ersten zehn Minuten sind um, der DRHV spielt stark und liegt knapp mit 5:4 in Führung. 19.47 Uhr: Hannover-Torwart Domenico Ebner schwingt sich früh zum Dessau-Roßlau-Schreck auf. Beim Stand von 6:6 hat der künftige Leipziger bereits drei Großchancen vereitelt. „Wir haben in der ersten Halbzeit stark gespielt, außer in der Chancenverwertung“, sagte DRHV-Trainer Uwe Jungandreas später.