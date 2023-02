Der Dessau-Roßlauer HV gewinnt am Mittwochabend sein Heimspiel gegen Empor Rostock 31:24 (11:10). Warum die zweite Halbzeit besonders erfolgreich war.

Dessau/MZ - Erfolgreich zurückgemeldet ins Meisterschaftsgeschehen der 2. Bundesliga haben sich die Handballer des Dessau-Roßlauer HV. Sie gewannen am Mittwochabend vor 1.341 Zuschauern ihr Heimspiel in der Anhalt-Arena gegen den HC Empor Rostock am Ende deutlich mit 31:24 (11:10).