Ein Jahr nach dem Fast-Aufstieg in die Handball-Bundesliga steckt der Dessau-Roßlauer HV in einem großen Umbruch. Wie der Zweitligist die Aufgabe angeht und wie er seine Zukunft plant.

So will der DRHV den personellen Umbruch meistern

Geschäftsführer Glock sieht in Abgängen eine Chance

Dessau/MZ. - Ein bisschen, findet Uwe Jungandreas erst einmal, habe er in den Abschiedsvideos ausgesehen wie Christian Streich. Fünf Clips für fünf Spieler, die den Dessau-Roßlauer HV nach dieser Saison verlassen werden, liefen am Montagabend in der Anhalt-Arena über die kleine LED-Wand.