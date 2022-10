Rückraumtalent mit vielen Trainern - Das hat Paul Bones beim DRHV in Dessau vor

Paul Bones ist seit einer Woche per Zweitspielrecht Spieler des Dessau-Roßlauer HV. Wie sein Start war und welche Rolle seine Eltern in der Karriere spielen.

Dessau/MZ - Fans, Kabine, Herzensmenschen – so in etwa sieht das übliche Prozedere bei den Zweitliga-Handballern des Dessau-Roßlauer HV nach Heimspielen aus. Nach dem Dank an oder dem Jubel mit dem Publikum, gibt es eine erste Kurzanalyse in der Umkleide, bevor sich die Spieler zu ihren Bekannten oder Familienmitgliedern begeben.