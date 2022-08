Neuzugang am Kreis - Was sich Kreisläufer Patrick Gempp beim DRHV vorgenommen hat

Nachdem er monatelang verletzt war, will Patrick Gempp beim Dessau-Roßlauer HV wieder der Alte werden. Wie die ersten Wochen in der neuen Heimat waren, was noch fehlt.

Dessau/MZ - Die freie Zeit nach der Krafteinheit am Vormittag und vor dem Mannschaftstraining am Nachmittag, hat Patrick Gempp am Montag damit verbracht, weiterhin am Ankommen in Dessau-Roßlau zu arbeiten. Und für den 26 Jahre alten Handballprofi bedeutet das aktuell: „Möbel shoppen.“