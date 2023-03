Der Dessau-Roßlauer HV bleibt in der Spitzengruppe der zweiten Liga. Das Team hat sein Sonntagsheimspiel in der 2. Bundesliga vor 1600 Zuschauern gegen den VfL Lübeck-Schwartau mit 28:27 gewonnen. Man musste aber lange zittern.

Dessau-Roßlau/MZ - Wer einen ruhigen Sonntagnachmittag in der Anhalt-Arena verbringen wollte, der war in der Sportstätte definitiv nicht am richtigen Platz.