Dessau-Roßlaus Vincent Sohmann ist einer der genialsten Spielmacher in der zweiten Liga, galt aber lange auch als ein streitbarer Typ. Jetzt hat er die Chance, den DRHV in die Bundesliga zu führen.

Dessau-Roßlau/MZ - Allein dieser Begriff, den sie im Englischen zu nutzen pflegen: Skipper. Er lässt Gedanken an die Seefahrt aufkommen, Sturmflut, hohe Wellen, schäumende Gischt – und an einen grimmigen Mann, der an Deck mit harter Hand das Steuerrad hält. Im Deutschen nennt man den Mannschaftsführer hingegen etwas gestelzt Kapitän, was ein bisschen nach einem Typ mit weißem Anzug klingt, der gemütlich in ruhigen Gewässern segelt.