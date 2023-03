Der Dessau-Roßlauer HV ist am Freitagabend beim TV Großwallstadt gefordert. Die Frage ist: Wie kommt das Team aus der Länderspielpause? Zwei Spieler fallen aus.

Erfahrene Gastgeber - DRHV startet in Großwallstadt in eine englische Woche

Dessau/MZ - Mit einem Auswärtsspiel nehmen die Handballer des Dessau-Roßlauer HV nach der Länderpielpause die Punktejagd in der 2. Bundesliga wieder auf. Die Sieben aus der Bauhausstadt ist am Freitagabend beim TV Großwallstadt zu Gast. Anwurf ist um 19.30 Uhr in der Untermainhalle Elsenfeld.