Timo Löser (M.) war am Gründonnerstag wieder schwer zu halten. Mit zehn Toren war er der erfolgsreichste Werfer in den DRHV-Reihen.

DESSAU/MZ. - Das Osterfest können die Zweitligahandballer des Dessau-Roßlauer HV und ihre Fans ganz entspannt feiern. Zusammen haben sie am Gründonnerstag ihre Punktspielaufgabe gegen den TV Hüttenberg souverän gelöst. Zwei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt wurden erkämpft. Mit 35:23 (18:11) haben die Handballer aus Dessau-Roßlau die Gäste aus Mittelhessen nach Hause geschickt. Entsprechend stimmungsvoll ging es nach dem Heimerfolg in der Anhalt-Arena zu. „So ein Tag, so wunderschön wie heute“, wurde aus zahlreichen Kehlen in der Dessauer Sportstätte angestimmt.