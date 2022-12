Handball-2.Liga DRHV zum Spitzenspiel in Nettelstedt - Trainer Haaß freut sich auf Duell mit Kollege Jungandreas

Weltmeister Michael Haaß hat einst in Magdeburg unter Uwe Jungandreas gespielt. Was er vom DRHV-Coach für die eigene Trainerkarriere mitgenommen hat, wird sich zeigen. Am Freitagabend kommt es in Nettelstadt zum direkten Duell.