Handball-Zweitligist Dessau-Roßlauer HV nimmt am Wochenende in Großwallstadt die Punktejagd 2023/24 auf. Trainer Uwe Jungandreas warnt vor übertriebenen Erwartungen.

Traditionelle Saisonauftakt-Pressekonferenz der DRHV-Handballer mit Co-Kapitän Patrick Gempp, Cheftrainer Uwe Jungandreas und Geschäftsführer Sebastian Glock (v. l.) zum Start in die neue Meisterschaftsrunde in den Räumen der Stadtsparkasse mit Vorstand Frank Brakelmann (r.).

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau/MZ - Die neue Saison beginnt. Kurz vor dem Startschuss in die Punktspielserie 2023/24 mit einer Auswärtspartie am Sonntag beim TV Großwallstadt informierte Handball-Zweitligist Dessau-Roßlauer HV in dieser Woche traditionell in den Räumen der Stadtsparkasse über Ziele und Erwartungen für die anstehende Meisterschaftsrunde.