DRHV verliert knapp gegen Leipzig - „Es war ein besseres Spiel als noch am Samstag“

Handball-Zweitligist Dessau-Roßlauer HV tritt am Mittwoch bei Erstligist SC DHfK Leipzig an und muss sich beim 28:29 nur knapp geschlagen geben. Wie das Spiel verlief..

DRHV-Trainer Uwe Jungandreas haderte in Leipzig mit der Chancenverwertung seines Teams.

Dessau/MZ - Knapp verloren haben die Handballer des Dessau-Roßlauer HV ihr zweites Testspiel der Vorbereitung auf das Restprogramm in der 2. Bundesliga. Am Mittwoch unterlagen sie dem Erstligisten SC DHfK Leipzig mit 28:29. Zur Pause führten die Gastgeber in der Kleinen Arena der Messestadt noch mit 16:12.