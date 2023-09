Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau - Handball-Zweitligist Dessau-Roßlauer HV musste am Sonntagnachmittag die zweite Saisonniederlage am dritten Spieltag der Meisterschaftsrunde 2023/24 hinnehmen. Bei der HSG Nordhorn-Lingen unterlagen die Biber mit 27:33. Schon zur Pause führten die Gastgeber mit 15:11. Wie bei der 31:36-Niederlage am ersten Spieltag beim TV Großwallstadt fanden die DRHV-Handballer vor allem in der Abwehr keinen Zugriff auf ihre Gegenspieler. Diese Parallelen sieht auch DRHV-Trainer Uwe Jungandreas. „Wie zum Saisonauftakt in Großwallstadt haben wir den Faden verloren“, resümierte er.