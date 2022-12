Handball-2.Liga DRHV triumphiert im Weihnachtsspiel - Verdienter Sieg beim Ostderby in Dresden

Handball-Zweitligist Dessau-Roßlauer HV zeigt am zweiten Weihnachtsfeiertag in Dresden noch einmal alles, was ihn in den letzten Monaten so stark gemacht hat. Wen der 31:26-Derbysieg vor Ort beeindruckt.