Dessau-Roßlau/MZ - „Oh wie ist das schön, so was hat man lange nicht gesehen, so schön, so schön“, sang am Sonntagabend ein hundertstimmiger Chor auf den Rängen der Anhalt-Arena. Offiziell 1.671 Zuschauer waren Zeuge einer besonderen Begegnung in der 2. Handball-Bundesliga. Der gastgebende Dessau-Roßlauer HV besiegte den Tabellennachbarn HSG Nordhorn-Lingen historisch hoch mit 34:22 (18:11).