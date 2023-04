Handball-2.Liga DRHV muss zum Schlusslicht nach Rimpar - Team hofft auf ersten Auswärtssieg 2023

In der 2. Bundesliga tritt der Dessau-Roßlauer HV am Ostersamstag beim Schlusslicht in Würzburg an und findet sich in der Favoritenrolle wieder. Welches besondere Jubiläum DRHV-Trainer Jungandreas hatte. Und was er von seinem Team verlangt.