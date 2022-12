DRHV ist beim VfL in Potsdam gefordert - Wie Bob Hanning den Aufsteiger geformt hat

Bob Hanning hat Dessau-Roßlaus Gegner Potsdam in nur einem Jahr zum Aufstieg geführt und nun in der zweiten Liga etabliert. Warum das einen seiner Pläne vervollständigt hat. Und wie es nun weiter geht.

Potsdam/Dessau/MZ - Der Name wurde mit der Zeit immer mehr Programm. „Aufstieg 2022“ hieß der Teamchat des VfL Potsdam im Nachrichtendienst „Whatsapp“ in der vergangenen Handballsaison, hat Cheftrainer Bob Hanning einmal in einem Interview mit dem „RBB“ verraten.