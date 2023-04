DRHV holt Neuzugang aus Dresden - Name Emanuel verbleibt in der Spielerliste

Dessau/MZ - Handball-Zweitligist Dessau-Roßlauer HV arbeitet weiter am Kader für die Saison 2023/24. Am Donnerstag informierte der Tabellenzweite über einen weiteren Neuzugang. Zwei Handballer werden dagegen den Club am Saisonende verlassen.