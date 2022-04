Handball-2.Liga DRHV erwartet Gummersbach - Viele Augen sind auf Nationalspieler Julian Köster gerichtet

Julian Köster gilt als deutsche Zukunft und spielt an diesem Montag, 19 Uhr, mit dem VfL Gummersbach in der Dessauer Anhalt-Arena. Was ihn mit erst 22 Jahren schon so gut macht.