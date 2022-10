Handball-2.Liga DRHV erwartet Großwallstadt - Gegner hat einen ehemaligen Weltklasse-Spieler an der Linie

Igor Vori war als Spieler Weltklasse, jetzt ist er Cheftrainer beim DRHV-Gegner Großwallstadt. Was er dort in kurzer Zeit schon bewirkt hat, ist am Sonnabend ab 19.30 Uhr in der Anhalt-Arena zu sehen.