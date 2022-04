DRHV erwartet Bad Schwartau - Wie Kapitän Sohmann den Saisonstart sieht

Vincent Sohmann übernimmt beim DRHV in dieser Saison auf dem Feld noch mehr die Rolle des Regisseurs. Was er von sich selbst erwartet.

Dessau/MZ - Eine alte Sportweisheit besagt: Im zweiten Jahr hat man es als Aufsteiger ganz besonders schwer. Nun, wenn man den Dessau-Roßlauer HV, der im Sommer 2020 in die 2. Handball-Bundesliga zurückgekehrt ist und in Saison eins souverän dringeblieben ist, in den ersten Partien der neuen Spielzeit gesehen hat, wirkt der Spruch noch ein bisschen eingestaubter, als er es sowieso schon ist. Der DRHV steht mit seinen 4:6 Punkten zwar in der unteren Tabellenhälfte, hat aber unter anderem auch schon Bundesliga-Absteiger Ludwigshafen geschlagen und es Tabellenführer Gummersbach eine Hälfte lang sehr schwer gemacht. Das Team ist also durchaus im Soll - auch dank Kapitän Vincent Sohmann.