Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau - Das Handball-Wunder ist ausgeblieben, aber die Herzen der Zuschauer haben die Männer des Dessau-Roßlauer HV im Sturm erobert. In der Drittrundenpartie des diesjährigen DHB-Pokalwettbewerbs zwischen dem gastgebenden Zweitligisten DRHV und dem aktuellen Erstliga-Spitzenreiter MT Melsungen lag am Dienstagabend in der Anhalt-Arena lange Zeit eine Sensation in der Luft. Erst in der Schlussphase bekam der haushohe Favorit die Partie in den Griff und setzte sich schließlich noch mit 31:28 durch.