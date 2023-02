Handball-2.Liga Das nächste Ostderby steht an - DRHV empfängt zum Mittwoch-Spiel Empor Rostock

In der 2. Bundesliga empfängt der Dessau-Roßlauer HV am Mittwochabend Empor Rostock. DRHV-Coach Jungandreas fordert nach der Auswärtsniederlage in Hagen eine Steigerung von seinem Team.