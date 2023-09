Der Dessau-Roßlauer HV verliert gegen den VfL Potsdam 20:27. Es ist die erste Niederlage der Saison in der Anhalt-Arena für die Sieben von Trainer Uwe Jungandreas.

Dessau - Die Zweitliga-Handballer des Dessau-Roßlauer HV haben ihr erstes Ostderby der Saison 2023/24 verloren. Sie unterlagen am Samstagabend in der heimischen Anhalt-Arena gegen den VfL Potsdam mit 20:27 (10:12). Damit hat der DRHV bisher in dieser Saison nur eins von vier Punktspielen gewonnen und steht aktuell knapp vor den noch sieglosen Handballern des TuS Vinnhorst und des EHV Aue im Tabellenkeller.