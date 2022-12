Bewusstsein nach drei Niederlagen geschärft - DRHV erwartet am Freitag Konstanz

Nach drei Niederlagen sollte Handball-Zweitligist Dessau-Roßlauer HV gegen Konstanz gewinnen, um einen Negativstrudel zu vermeiden. Was den Gegner gefährlich macht.

Drei Spiele haben Uwe Jungandreas und der DRHV in Folge verloren.

Dessau/MZ - Wenn der Dessau-Roßlauer HV in der gewöhnlichen Vorbereitung auf ein Spiel steckt, ist auch Sebastian Glock ab und an zu Gast bei den Trainingseinheiten des Handball-Zweitligisten in der Anhalt-Arena.