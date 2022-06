Belastung mit Bedacht nach Corona-Pause - DRHV vor wichtigem Spiel gegen Ferndorf

Dessau/MZ - Vor den Lobliedern sah man in der Regel das verräterische Lächeln. Ganz egal, welchen Spieler man je gefragt hat, ging es um das dem Vernehmen nach ziemlich fordernde Training von Coach Uwe Jungandreas, bekam man zunächst die nonverbale Bestätigung, dass es wirklich so hart ist, wie man immer hört - bevor jedoch auch jeder Handballer des Dessau-Roßlauer HV stets betont hat, dass genau das in Verbindung mit Jungandreas’ großer Expertise und Erfahrung ihn vorangebracht hat. In der aktuellen Woche steht für den jahrelangen Cheftrainer aber vor allem die Dosierung der Belastung im Mittelpunkt der Einheiten.

