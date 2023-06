Handball-2.Liga Abschied und Zuversicht - DRHV will im Freitagabend-Derby gegen Dresden vorlegen

Handball-Zweitligist Dessau-Roßlauer HV empfängt am Freitagabend den HC Elbflorenz Dresden zum letzten Heimspiel der Saison. Das Team will Eisenach in Zugzwang bringen.