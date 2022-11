60 Minuten ohne Abwehr - DRHV kassiert gegen Bietigheim 37 Tore und verliert das Spiel

Mit einer schlechten Defensivleistung kassiert Handball-Zweitligist Dessau-Roßlauer HV gegen Bietigheim die zweite Niederlage in Folge. Was Coach Jungandreas nun von seinen Spielern fordert.

Max Emanuel und der DRHV bekamen nur selten so einen Zugriff wie hier auf Juan de la Pena.

Dessau/MZ - Als am Sonntagabend Gegentreffer Nummer 30 fiel und noch immer zehn Minuten zu spielen waren, sah man auch Uwe Jungandreas mal etwas an, was man dem Trainerfuchs des Dessau-Roßlauer HV eigentlich nie ansieht: Ratlosigkeit.