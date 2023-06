Handball-2.Liga 2.606 Fans feiern klaren Sieg gegen Dresden - DRHV darf weiter vom Aufstieg träumen

Handball-Zweitligist Dessau-Roßlauer HV gewinnt am Freitagabend in der Anhalt-Arena das letzte Heimspiel gegen Elbflorenz Dresden mit 34:25 (18:13). Nun muss Eisenach am Sonnabend nachziehen.