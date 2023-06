Den Leipzig Kings droht das Aus in der europäischen Profi-Footballliga ELF. Welche Sorgen der Klub hat.

Sinnbild: Die Leipzig Kings um Ferras El-Hendi sind finanziell am Boden.

Leipzig/MZ - Die Saison ist erst vier Spieltage alt, doch für das Football-Team der Leipzig Kings möglicherweise schon bald vorbei. Am Dienstagabend wandten sich die Besitzer des Gründungsmitglieds der erst 2021 ins Leben gerufenen europäischen Profiliga ELF an die Öffentlichkeit. Trotz aller Bemühungen, heißt es, müsse der Spielbetrieb mit „hoher Wahrscheinlichkeit“ eingestellt werden. Auch weil ein Hauptsponsor kurz vor Ligastart die Zahlungen aussetzte und kurzfristig kein Ersatz gefunden wurde, können die Kings die laufenden Zahlungen nicht mehr bedienen. Und die sind bei einem Football-Team mit 60 bis 70 Spielern plus Trainern und Staff nicht unerheblich.