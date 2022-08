Absprung aus der Traumwelt - Fußballstar bohrt lieber Trinkwasserbrunnen in Afrika

Dortmund - Er hat das alles gehabt, den Erfolg, das Geld, die Begeisterung von Millionen, die ihn als Idol verehrten. Neven Subotić war Deutscher Fußballmeister, er hat in den USA gespielt, in Deutschland, in Frankreich und der Türkei, er war Nationalspieler und gemeinsam mit seinem gleichaltrigen Kollegen Mats Hummels bildete er einst den berühmten „Kinderriegel“ in der Abwehr von Borussia Dortmund, der die Sturmreihen aller Gegner zur Verzweiflung brachte.