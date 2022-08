Chaos bei Heimspiel Vorwurf der Fanhilfe Magdeburg: Wurden FCM-Fans von der Polizei drangsaliert?

Der Heimspiel-Abend des FCM gegen Hannover 96 am vergangenen Freitag in Magdeburg endete an manchen Stellen im Chaos. Die Fanhilfe Magdeburg sieht die Schuld für die aufgeheizte Stimmung vor allem bei der Polizei.