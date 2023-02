Während beim 1. FC Magdeburg am Dienstag nichts mehr geschah, stellten drei Kontrahenten im Abstiegskampf in der 2. Bundesliga neue Spieler vor. Die Darmstädter sorgten mit einem Transfer-Hammer für Aufsehen.

Transferphase vorbei: Wie sich die FCM-Kontrahenten in diesem Winter verstärkt haben

Magdeburgs Sportchef Otmar Schork (hinten mittig) und Trainer Christian Titz (hinten rechts) hatten ihre Planung in Sachen Neuzugänge schon vor diesem Dienstag abgeschlossen. Und verlassen hat die Elbestädter auch kein Spieler mehr.

Magdeburg - Am letzten Tag der Wechselperiode vermeldete der 1. FC Magdeburg keine Transfers mehr – weder in die eine noch in die andere Richtung. Somit bleibt der Kader bei einer beträchtlichen Größe von 34 Spielern.