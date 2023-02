Ein Fan von Zweitligist 1. FC Magdeburg ist am Wochenende auf dem Weg zum Auswärtsspiel nach Kiel auf der Autobahn 2 bei Peine tödlich verunglückt.

Foto: vs

Magdeburg / Peine (vs) - Der 1. FC Magdeburg trauert um einen verstorbenen Fan. Wie der Zweitligist am Sonntag auf Twitter mitteilte, ist ein Anhänger der Blau-Weißen auf dem Weg zum Auswärtsspiel in Kiel auf der A2 bei Peine tödlich verunglückt.

🕯️Mit großer Bestürzung haben wir auf die Nachricht reagiert, dass ein Clubfan auf dem Weg zum Auswärtsspiel in Kiel am Samstag auf der Autobahn bei Peine tödlich verunglückt ist. pic.twitter.com/JPUW99YZbP — 1. FC Magdeburg (@1_FCM) February 12, 2023

Der Club sprach der Familie, den Angehörigen und Freunden des verstorbenen Clubfans sein tief empfundenes Beileid aus.