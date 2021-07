Thomas Tuchel ist „Trainer des Jahres “ - auch für Christian Titz wurde abgestimmt

Berlin/dpa /MZ - Rekordstürmer Robert Lewandowski vom FC Bayern München ist erneut zu Deutschlands Fußballer des Jahres gewählt worden. Der Pole setzte sich bei der vom „Kicker“ organisierten Wahl mit riesigem Abstand vor seinem Teamkollegen Thomas Müller sowie Borussia Dortmunds Jungstar Erling Haaland durch.

Fußballerin des Jahres ist die Österreicherin Nicole Billa von der TSG 1899 Hoffenheim, bei den Trainern gewann Thomas Tuchel von Champions-League-Sieger FC Chelsea. Abgestimmt hatten Sportjournalisten.

Tuchel (47) löste den neuen Bundestrainer Hansi Flick (56) als Trainer des Jahres ab. Der Chelsea-Coach, der im Finale der Königsklasse mit den Blues gegen Manchester City triumphiert hatte, bekam 129 Stimmen - elf Mehr als Flick, der Rekordmeister FC Bayern im Sommer Richtung DFB verlassen hatte.

Christian Titz bei Wahl zum Trainer des Jahres 2021 unter den Kandidaten

Edin Terzic, der in der abgelaufenen Saison Borussia Dortmund trainiert hatte, wurde mit 75 Stimmen Dritter. „Ich nehme die Auszeichnung sehr dankbar an als große Auszeichnung fürs gesamte Team, weil ich mich als Teamplayer verstehe“, sagte Tuchel.

Durchaus überraschend: Eine Stimme entfiel auch auf Christian Titz. Der Trainer hatte den 1. FC Magdeburg in der 3. Liga als akuten Abstiegskandidaten übernommen und mit einer beeindruckenden Siegesserie letztlich souverän zum Klassenerhalt geführt. In der am Wochenende begonnen Saison 2021/22 gilt der FCM unter Titz als Mitfavorit im Aufstiegskampf.

Trainer des Jahres 2021 - so wurde abgestimmt



1. Thomas Tuchel (FC Chelsea) 129 Stimmen

2. Hansi Flick (Bayern München) 118

3. Edin Terzic (Borussia Dortmund) 75

4. Bo Svensson (FSV Mainz 05) 74

5. Urs Fischer (1. FC Union Berlin) 54

6. Christian Streich (SC Freiburg) 23

7. Stefan Kuntz (U21-Nationalmannschaft) 15

8. Oliver Glasner (VfL Wolfsburg) 14

9. Stefan Leitl (SpVgg Greuther Fürth), Julian Nagelsmann (RB Leipzig) und Thomas Reis (VfL Bochum) jeweils 7

12. Ole Werner (Holstein Kiel) 6

13. Friedhelm Funkel (1. FC Köln) 4

14. Pal Dardai (Hertha BSC), Adi Hütter (Eintracht Frankfurt), Jürgen Klopp (FC Liverpool), Michael Köllner (TSV 1860 München) und Pellegrino Matarazzo (VfB Stuttgart) jeweils 3

19. Stephan Lerch (VfL Wolfsburg Frauen) 2

je eine Stimme erhielten: Hermann Gerland (Bayern München/Co-Trainer), Frank Kramer (Arminia Bielefeld), Kosta Runjaic (Pogon Stettin), Thomas Schaaf (Werder Bremen), Jens Scheuer (Bayern München Frauen), Frank Schmidt (1. FC Heidenheim), Timo Schulz (FC St. Pauli), Christian Titz (1. FC Magdeburg), Martina Voss-Tecklenburg (Frauen-Nationalmannschaft)