Es kann ein denkwürdiger DFB-Pokalabend werden in Leipzig. Bevor die Partie zwischen RB und 1. FC Magdeburg beginnt, schalten wir am Abend für einen Talk direkt live vor die Red-Bull-Arena.

Magdeburg/DUR - Mit Spannung blicken die Fußballfans in Mitteldeutschland am Dienstagabend nach Leipzig. Dort empfängt Bundesligist RB den Zweitligisten 1. FC Magdeburg zum Achtelfinal-Duell im DFB-Pokal.

Anstoß in der Red-Bull-Arena vor erwarteten 43.000 Zuschauern ist um 21 Uhr. Um das Warten zu verkürzen, schalten wir um 18.30 Uhr live ans Stadion nach Leipzig, wo Moderator Robert Rist mit seinen Gästen Martin Henkel (RB-Reporter der Mitteldeutschen Zeitung und RBlive) und Nico Esche (FCM-Reporter für Volksstimme und Magdeburg Blau-Weiß) über das Spiel spricht.

Themen gibt es im Vorfeld genug: Rund 7000 Gästefans aus Magdeburg werden erwartet, es wird also ein stimmungsvolles Match. Die Polizei hat das Duell als Hochsicherheits-Spiel eingestuft und ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Und natürlich stellt sich die sportliche Frage: Schafft Magdeburg eine Pokalsensation oder jubelt am Ende der Favorit?

Die Antwort gibt es ab 21 Uhr, auch im ausführlichen Liveticker bei Magdeburg Blau-Weiß.