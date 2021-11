Muskelfaserriss: FCM bestätigt Ausfall von Alexander Bittroff

Magdeburg/dpa - Tabellenführer 1. FC Magdeburg muss vorerst ohne Leistungsträger Alexander Bittroff zurechtkommen. Wie der Fußball-Drittligist am Dienstag mitteilte, erlitt der Abwehrspieler beim 0:1 bei Viktoria Köln einen Muskelfaserriss in der Wade. Wie lange der 33-Jährige ausfällt, ist derzeit noch unklar.

Bittroff stand bisher in allen 14 Saisonspielen in der Startelf und erzielte bereits drei Tore. Magdeburg muss damit am Sonntag gegen den SC Verl eine komplett neue Innenverteidigung aufbieten, da Kapitän Tobias Müller wegen einer Rotsperre nicht zur Verfügung steht.