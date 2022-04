Der 1. FC Magdeburg empfängt den FSV Zwickau zum Ost-Duell in der dritten Liga. Und für die Magdeburger geht es nicht nur um drei Punkte – es geht um den Aufstieg. Ein Zähler reicht, um die Rückkehr in die zweite Liga perfekt zu machen. Verfolgen Sie die Partie bei uns im Liveticker.

Magdeburg/DUR/slo – Der 1. FC Magdeburg empfängt den FSV Zwickau – und braucht nur noch einen Zähler, um den Aufstieg endgültig perfekt zu machen. Doch kampflos werden die Gäste aus Sachsen die Punkte nicht in Magdeburg lassen. Anstoß ist um 14 Uhr, wir berichten hier ausführlich im Liveticker. Hinweis: Der Ticker aktualisiert sich nicht automatisch, bitte laden Sie die Seite regelmäßig neu.

29. Minute: Immer wieder Bais Atik, den die Zwickauer Abwehr gar nicht in den Griff bekommt. Auch jetzt ist der wohl beste Offensivspieler der Liga nur durch ein Foul kurz vor dem Strafraum zu stoppen. Den fällig Freistoß setzt Atik aber selbst rund einen Meter über das Tor.

23. Minute: TOOOOOOOR für den FCM. Atik dribbelt sich durch den halben Zwickauer Strafraum und sieht dann den völlig freien Ceka. Der dreht sich und trifft wunderbar ins linke Eck!

20. Minute: Nach Rieckmanns Pfostenkracher hat sich die Partie ein wenig beruhigt. Jetzt gibt es mal wieder einen Abschluss. Doch Schulers Kopfball nach Halbfeld-Flanke von Conde ist zu harmlos, um Brinkies in Schwierigkeiten zu bringen.

15. Minute: Wenn es so weiter geht, ist der Super-Sport-Sonntag in Magdeburg übrigens perfekt. Der FCM spielt hier klar auf Sieg - und in Hamburg hat der SCM zur Halbzeit des Pokalfinales im Handball die Nase vorn: 13:12 gegen Kiel!

12. Minute: Starker Beginn der Magdeburger, die keinen Zweifel daran lassen, dass sie hier heute mit einem Sieg aufsteigen wollen. Jetzt ist es Rieckmann, der den Ball aus knapp 20 Metern an den Pfosten schießt.

6. Minute: Und wieder die Riesenchance für Magdeburg! Krempicki tanzt an zwei Zwickauern vorbei und bedient dann Ceka rechts im Strafraum. Der geht am Keeper vorbei, danach ist sein Schuss aber nicht konsequent genug, ein Zwickauer kann auf der Linie retten.

4. Minute: Und im Gegenzug die Riesenchance für Zwickau: Der FCM bekommt den Ball nicht weg, so dass König abschließen kann, der Ball geht springt von der Latte ins aus. Glück für die Magdeburger.

3. Minute: Riesenchance für den FCM. Atik hebt den Ball fast von der Mittellinie in den Laut von Schuler. Dessen Heber über Keeper Brinkies landet aber auf dem Tornetz.

Anpfiff: Das Spiel geht los. Magdeburg spielt in blau-weiß auf die eigene Kurve zu. Die Gäste spielen ganz in rot.

Vor dem Spiel: Auf dem Mittelkreis liegt das überdimensionale Trikot mit der Nummer 9 von Joachim Streich. "Achim, du wirst uns im Herzen bleiben - für immer" steht auf den Stadionbanden. Und das ganze Stadion erhebt sich für eine Schweigeminute. Denn ein Platz im Stadion bleibt leer - der von Joachim Streich.

Auch die Fans des FCM ehren die Club-Legende mit einer großen Choreo.

Vor dem Spiel: Gleich gehts los und das Stadion ist (fast) komplett blau-weiß. Die Kulisse ist gigantisch. Parallel spielen übrigens die Handballer des SCM um den Pokalsieg. Aktuell läuft der SCM aber einem Rückstand gegen Kiel hinterher.

Vor dem Spiel: Und so spielen die Gäste aus Zwickau: Brinkies - Hauptmann, Frick, Reinthaler, Butzen - P. Göbel, Könnecke, Schikora, Horn - Starke, König

Vor dem Spiel: Diese Elf soll den Aufstieg heute perfekt machen: Reimann - Obermair, T. Müller, Bittroff, Bell Bell - Riekmann, Condé, Krempicki - Ceka, Schuler, Atik.

Auf der Bank sitzen: Kruth - Burger, Sechelmann, T. Ito, Kwarteng, Malachoski und Brünker.

Vor dem Spiel: Das Stadion wird heute erwartungsgemäß voll. Alle 26.300 Karten für den Heim-Bereich sind restlos ausverkauft. Und auch der Gästeblock wird wohl nicht leer bleiben.

Vor dem Spiel: Bevor das Spiel los geht, wird es im Stadion zunächst erst einmal emotional. Denn es ist das erste Heimspiel ohne Club-Legende Joachim Streich. Verein und Fans wollen sich vor Spielbeginn noch einmal würdig verabschieden.

Vor dem Spiel: Die Gäste können ohne großen Druck anreisen. Zwickau hat als Tabellenzehner zehn Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Bei nur noch drei Spielen heißt das: Der Klassenerhalt ist gesichert. Allerdings hat Zwickau am Donnerstag einen herben Rückschlag verkraften müssen. Im Halbfinale des Sachsenpokals setzte es bei Chemie Leipzig eine Niederlage. Der DFB-Pokal 2022/23 findet somit ohne Zwickau statt.

Vor dem Spiel: Die Ausgangssituation ist klar: Ein Punkt, und der Aufstieg ist den Magdeburgern auch rechnerisch nicht mehr zu nehmen. Ein Sieg, und der FCM ist auch nicht mehr von Platz eins zu verdrängen.